Участниками проекта «Город заданий» стали более 200 тысяч москвичей
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Проект начал работу в январе 2022 года.
Участники выполняют разнообразные задачи с пользой для города, получая за это баллы. Это могут быть как онлайн-викторины или тесты приложений и обучающих сервисов, так и реальные задания, например, проверка состояния тротуаров, плитки и водоотводов, сдача батареек на переработку, в зимний период оценка оснащения катков, работоспособность новогодних гирлянд и прочее.
В настоящее время в проекте доступно более 100 заданий.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО пройдёт конкурс на лучший социальный проект.