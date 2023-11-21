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Участниками проекта «Город заданий» стали более 200 тысяч москвичей

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Свыше 200 тыс. жителей столицы стали участниками проекта «Город заданий» и выполнили более 1,8 млн заданий.
Участниками проекта «Город заданий» стали более 200 тысяч москвичей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Проект начал работу в январе 2022 года.

Участники выполняют разнообразные задачи с пользой для города, получая за это баллы. Это могут быть как онлайн-викторины или тесты приложений и обучающих сервисов, так и реальные задания, например, проверка состояния тротуаров, плитки и водоотводов, сдача батареек на переработку, в зимний период оценка оснащения катков, работоспособность новогодних гирлянд и прочее.

В настоящее время в проекте доступно более 100 заданий.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пройдёт конкурс на лучший социальный проект.

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