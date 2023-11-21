Союз пенсионеров поддержал идею дополнительного отпуска по случаю рождения внуков

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение о предоставлении дополнительного отпуска гражданам по случаю рождения внуков.

Собеседник RT назвал данное предложение полезным.

«Если взрослые люди вспомнят рождение своих первых детей и какую роль играли в этот момент для них бабушки и дедушки, то они, безусловно, согласятся с такой мерой поддержки... Ради будущих здоровых детей, ради будущего поколения, может быть, пойдут законодатели на эту поддержку», — отметил Рязанский.

Он добавил, что каждая мера поддержки такого рода сопряжена с финансами, поэтому должна быть просчитана с точки зрения ресурсов.

Однако, по словам специалиста, любое предложение в интересах здоровья детей нужно поддерживать.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске для работающих граждан по случаю рождения внуков.

Подробнее — в материале RT.