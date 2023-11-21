В Екатеринбурге суд вынес приговор задушившему двухлетнюю падчерицу мужчине

Свердловский областной суд Екатеринбурга вынес приговор 25-летнему жителю, который задушил двухлетнюю падчерицу. Подсудимый проведёт в колонии строгого режима 17 лет.

Об этом сообщает URA.RU.

Подсудимый признал вину лишь частично. Он не согласился с тем, что умышленно убил девочку, и отказался давать показания. При этом психиатрическая экспертиза показала, что он отдавал себе отчёт в своих действиях.

Также выяснилось, что в 2018 году мужчина уже был судим за угон машины и покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года мужчина, находясь в квартире со своей двухлетней падчерицей, пока её мать была на работе, закрыл девочке рот и нос рукой и удерживал так до тех пор, пока ребёнок не перестал дышать.