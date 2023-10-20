Жителя Свердловской области будут судить за убийство двухлетней девочки

В Свердловской области направлено в суд уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, которую задушил 25-летний житель Берёзовского.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По версии следствия, вечером 13 мая 2023 года обвиняемый находился в квартире по улице Парниковая в Екатеринбурге с двухлетней дочерью своей сожительницы, которая в это время была на работе. Ребёнок мешал обвиняемому своим плачем, поэтому он закрыл девочке рот рукой, в результате она умерла от механической асфиксии.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в сентябре в Самаре нашли тела 28-летней жительницы Свердловской области и её сожителя. В квартире также находилась восьмилетняя дочь женщины от первого брака.