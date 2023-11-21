Собянин: в Москве построили 200 спортивных сооружений за 13 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за последние 13 лет возвели порядка 200 крупных спортивных сооружений.

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на персональный сайт мэра.

«Среди них футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта «Динамо», Центр водных видов спорта в Парке легенд, Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, Центр биатлона «Новая звезда» в Митине, Дворец спорта в Некрасовке», — перечислил мэр.

По его словам, для строительства таких сооружений привлекают инвесторов, для которых в городе действуют специальные программы поддержки. В настоящее время с инвесторами заключено 89 подобных договоров. Уже построено и открыто 19 сооружений — спорткомплексы и физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК).

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.