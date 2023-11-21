RT в Telegram
Подпишись

Собянин: в Москве построили 200 спортивных сооружений за 13 лет

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за последние 13 лет возвели порядка 200 крупных спортивных сооружений.
Собянин: в Москве построили 200 спортивных сооружений за 13 лет
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на персональный сайт мэра.

«Среди них футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта «Динамо», Центр водных видов спорта в Парке легенд, Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, Центр биатлона «Новая звезда» в Митине, Дворец спорта в Некрасовке», — перечислил мэр.

По его словам, для строительства таких сооружений привлекают инвесторов, для которых в городе действуют специальные программы поддержки. В настоящее время с инвесторами заключено 89 подобных договоров. Уже построено и открыто 19 сооружений — спорткомплексы и физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК).

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить