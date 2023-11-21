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Глава ФНС: упрощённые социальные вычеты начнут действовать с 2025 года

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Федеральная налоговая служба начнёт предоставлять социальные вычеты в упрощённом порядке в России с 2025 года, сообщил глава ведомства Даниил Егоров.

Об этом Егоров сказал в беседе с РБК.

Как подчеркнул глава ФНС, власти уже приняли закон о социальных вычетах, а инвестиционные и имущественные вычеты автоматизированы. 

Егоров добавил, что в 2024 году планируется провести тестирование информационной системы и каналов получения данных о лечении, образовании и фитнесе.

По его словам, сроки возврата денег по НДФЛ уже сократили, а 80% НДС можно вернуть в течение месяца.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT о социальных выплатах от работодателя.

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