Глава ФНС: упрощённые социальные вычеты начнут действовать с 2025 года
Об этом Егоров сказал в беседе с РБК.
Как подчеркнул глава ФНС, власти уже приняли закон о социальных вычетах, а инвестиционные и имущественные вычеты автоматизированы.
Егоров добавил, что в 2024 году планируется провести тестирование информационной системы и каналов получения данных о лечении, образовании и фитнесе.
По его словам, сроки возврата денег по НДФЛ уже сократили, а 80% НДС можно вернуть в течение месяца.
Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT о социальных выплатах от работодателя.