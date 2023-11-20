RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил, что идея о переносе столицы Чечни из Грозного кажется странной

Короткая ссылка
Идея о переносе столицы Чечни, которая обсуждалась после боевых действий в республике, сегодня кажется странной: Грозный стал замечательным городом, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что идея о переносе столицы Чечни из Грозного кажется странной
  • РИА Новости

«Помните, ещё был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что там было разрушено почти всё до основания? Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный — просто замечательный город», — сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить республику. По его словам, президент давно не был там, а «старейшины ругаются» из-за этого.

Он напомнил, что Путин «восстановил республику — не только автовокзалы, аэропорты».

Президент поблагодарил Кадырова и отметил, что всё, что сделано в Чечне, «сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить