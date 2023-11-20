Путин заявил, что идея о переносе столицы Чечни из Грозного кажется странной

Идея о переносе столицы Чечни, которая обсуждалась после боевых действий в республике, сегодня кажется странной: Грозный стал замечательным городом, заявил президент России Владимир Путин.

«Помните, ещё был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что там было разрушено почти всё до основания? Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный — просто замечательный город», — сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить республику. По его словам, президент давно не был там, а «старейшины ругаются» из-за этого.

Он напомнил, что Путин «восстановил республику — не только автовокзалы, аэропорты».

Президент поблагодарил Кадырова и отметил, что всё, что сделано в Чечне, «сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа».