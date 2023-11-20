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Кадыров по просьбе старейшин пригласил Путина посетить Чечню

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Рамзан Кадыров пригласил президента Владимира Путина посетить Чечню. По словам лидера республики, глава государства давно не был там, а «старейшины ругаются» из-за этого.
Кадыров по просьбе старейшин пригласил Путина посетить Чечню
  • РИА Новости

«Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику», — сказал Кадыров.

Он напомнил, что Путин «восстановил республику, не только автовокзалы, аэропорты».

«Но вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам», — добавил он.

Президент поблагодарил Кадырова и отметил, что всё, что сделано в Чечне, «сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа», пишет РИА Новости.

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