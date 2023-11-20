Суд приостановил работу чайханы на востоке Москвы за нарушения санитарных норм

Суд на 90 суток приостановил работу чайханы на Перовской улице в Москве за нарушения санитарных норм.

Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

«При проведении осмотра в предприятии общественного питания выявлены грубые нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590—20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в чайхане не осуществляется контроль качества и безопасности поступающей на производство продукции.

Ранее в Саратове приостановили работу бассейна, где во время занятия физкультурой отравились пять учениц лицея-интерната.