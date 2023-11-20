Суд приостановил работу чайханы на востоке Москвы за нарушения санитарных норм
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Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре.
«При проведении осмотра в предприятии общественного питания выявлены грубые нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590—20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что в чайхане не осуществляется контроль качества и безопасности поступающей на производство продукции.
Ранее в Саратове приостановили работу бассейна, где во время занятия физкультурой отравились пять учениц лицея-интерната.