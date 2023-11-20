Инфекционист Малышев: корь начинается как типичное ОРЗ
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«Любое инфекционное заболевание требует того, чтобы педиатр или терапевт взглянули своими глазами. Корь опасна своими осложнениями. Вся надежда на иммунитет человека», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, из-за кори возможны серьёзные осложнения.
Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» назвал вакцинацию главным способом уберечься от кори. По его словам, прививка даёт устойчивый иммунитет.