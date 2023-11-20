Пульмонолог Гертье посоветовала не принимать антибиотики без назначения врача

Главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Кировской области Елена Гертье рекомендовала не принимать антибиотики без назначения врача.

«Симптомы, которые были ранее, могут означать другое заболевание. Когда они повторяются, мы, принимая тот же самый антибиотик, можем вызвать у микроба устойчивость к лекарству», — цитирует эксперта istochnik.online.

Гертье также отметила, что за повторным назначением стоит обратиться к врачу.

Кроме того, она обратила внимание на правильный подход к лечению.

«Антибиотики — это препараты, которые требуют курса. Есть препараты, обладающие именно бактерицидным действием. Чтобы полностью уничтожить микроорганизм, нужна достаточная концентрация антибиотика в крови. Поэтому необходим весь курс», — сказала пульмонолог.

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