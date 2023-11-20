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Пульмонолог Гертье посоветовала не принимать антибиотики без назначения врача

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Главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Кировской области Елена Гертье рекомендовала не принимать антибиотики без назначения врача.
Пульмонолог Гертье посоветовала не принимать антибиотики без назначения врача
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

«Симптомы, которые были ранее, могут означать другое заболевание. Когда они повторяются, мы, принимая тот же самый антибиотик, можем вызвать у микроба устойчивость к лекарству», — цитирует эксперта istochnik.online.

Гертье также отметила, что за повторным назначением стоит обратиться к врачу.

Кроме того, она обратила внимание на правильный подход к лечению.

«Антибиотики — это препараты, которые требуют курса. Есть препараты, обладающие именно бактерицидным действием. Чтобы полностью уничтожить микроорганизм, нужна достаточная концентрация антибиотика в крови. Поэтому необходим весь курс», — сказала пульмонолог.

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