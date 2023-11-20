В Курганской области частично закрыли 18 школ из-за ОРВИ

В Курганской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ частично закрыли 18 школ и пять детсадов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента образования.

«Полностью закрыта одна школа в Куртамышском округе, в которой расположен детский сад (109 школьников и 35 дошкольников). Количество учащихся в закрытых школах — 2,5 тыс. детей, то есть порядка 2% от общего числа учащихся», — уточнили в ведомстве.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.