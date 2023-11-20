Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать скорость и комфортность общественного транспорта.

«На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок», — заявил Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Он отметил, что общественный транспорт становится всё более популярным.

Ранее власти Курганской области заявили, что к концу 2024 года намерены существенно увеличить общую протяжённость дорог в регионе.