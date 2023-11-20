В Курганской области общую протяжённость автодорог увеличат к концу 2024 года
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.
«К концу 2024 года будет достигнуто увеличение: доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Курганской области, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 49,2% (относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 2017 года)», — сказано в сообщении ведомства.
Департамент также анонсировал планы по увеличению автомобильных дорог в Курганской городской агломерации в их общей протяжённости до 85%, а также по строительству мостов и путепроводов.
Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.