В Курганской области общую протяжённость автодорог увеличат к концу 2024 года

Власти Курганской области заявили, что к концу 2024 года намерены существенно увеличить общую протяжённость дорог в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

«К концу 2024 года будет достигнуто увеличение: доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Курганской области, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 49,2% (относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 2017 года)», — сказано в сообщении ведомства.

Департамент также анонсировал планы по увеличению автомобильных дорог в Курганской городской агломерации в их общей протяжённости до 85%, а также по строительству мостов и путепроводов.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.