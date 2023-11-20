Форум «iВолга» стал всероссийским

Форум «iВолга» в Самарской области стал всероссийским, заявили в региональном Министерстве молодёжной политики.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Соответствующее решение приняли на Всероссийском семинаре-совещании с руководителями региональных органов власти, отвечающих за молодёжную политику в своих субъектах.

«Уверен, в 2024 году «iВолга» откроет ещё больше возможностей, станет интереснее, масштабнее и полезнее для участников. Не обойдётся и без нововведений. В планах: формирование корпуса амбассадоров форума в различных регионах нашей великой страны. А вместе мы точно сможем больше», — заявил врио министра молодёжной политики региона Сергей Бурцев.

В 2023 году форум принял 2 тыс. участников из 71 региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Росмолодёжи Ксения Разуваева открыли в Салехарде семинар-совещание региональных руководителей данной сферы.