Аналитик Муртазин допустил снижение цен на смартфоны к концу 2023 года
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«У нас есть затоваривание рынка — предложение больше, чем спрос. Рынок вырос по сравнению с 2021 и 2022 годами», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, среди других факторов — ценовая конкуренция между розничными игроками и корректировка курса рубля.
Как отметил Муртазин, если не учитывать новинки от Apple, то смартфоны дешевеют.
«Если говорить про начало ноября, то цены упали в среднем на 10%. И с декабря они упадут ещё на 10—15%», — предположил эксперт.
Ранее ведущий менеджер продукта RuStore Алёна Самарцева рассказала, что нужно сделать сразу после покупки нового смартфона. По её словам, важно запустить проверку антивирусом сразу после переноса данных.