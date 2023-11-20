Аналитик Муртазин допустил снижение цен на смартфоны к концу 2023 года

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин допустил, что до конца 2023 года цены на смартфоны начнут снижаться.

«У нас есть затоваривание рынка — предложение больше, чем спрос. Рынок вырос по сравнению с 2021 и 2022 годами», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, среди других факторов — ценовая конкуренция между розничными игроками и корректировка курса рубля.

Как отметил Муртазин, если не учитывать новинки от Apple, то смартфоны дешевеют.

«Если говорить про начало ноября, то цены упали в среднем на 10%. И с декабря они упадут ещё на 10—15%», — предположил эксперт.

Ранее ведущий менеджер продукта RuStore Алёна Самарцева рассказала, что нужно сделать сразу после покупки нового смартфона. По её словам, важно запустить проверку антивирусом сразу после переноса данных.