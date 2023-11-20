Услугами центра «Мой бизнес» в Новгородской области воспользовались 23 тысячи раз

В Новгородской области более 23 тыс. юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых воспользовались услугами центра «Мой бизнес» с 2019 года.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказал министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачёв, центр оказывает предпринимателям услуги в том числе с целью открытия собственного бизнеса.

Услуги центра «Мой бизнес» каждый год проходят корректировку и дополняются с учётом обратной связи от предпринимателей, отметили в Министерстве инвестиций региона.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 7—8 декабря 2023 года состоится юбилейный форум «Территория бизнеса — территория жизни».