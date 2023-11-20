Услугами центра «Мой бизнес» в Новгородской области воспользовались 23 тысячи раз
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Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как рассказал министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачёв, центр оказывает предпринимателям услуги в том числе с целью открытия собственного бизнеса.
Услуги центра «Мой бизнес» каждый год проходят корректировку и дополняются с учётом обратной связи от предпринимателей, отметили в Министерстве инвестиций региона.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 7—8 декабря 2023 года состоится юбилейный форум «Территория бизнеса — территория жизни».