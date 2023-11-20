Форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдёт 7—8 декабря в ЯНАО
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на организаторов.
Отмечается, что на площадке форума пройдут презентации бизнес-проектов финалистов, выставка франшиз со всей России, а также продукции и услуг предпринимателей Ямала.
Также состоятся мастер-классы и пленарные сессии с участием федеральных спикеров и представителей власти.
Ранее сообщалось, что общероссийский муниципальный правовой форум пройдёт 24 ноября в Оренбургской области.