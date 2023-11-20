RT в Telegram
Подпишись

Форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдёт 7—8 декабря в ЯНАО

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе 7—8 декабря 2023 года состоится юбилейный форум «Территория бизнеса — территория жизни». Об участии в мероприятии заявили более 250 предпринимателей.
Форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдёт 7—8 декабря в ЯНАО
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что на площадке форума пройдут презентации бизнес-проектов финалистов, выставка франшиз со всей России, а также продукции и услуг предпринимателей Ямала.

Также состоятся мастер-классы и пленарные сессии с участием федеральных спикеров и представителей власти.

Ранее сообщалось, что общероссийский муниципальный правовой форум пройдёт 24 ноября в Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить