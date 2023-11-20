Форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдёт 7—8 декабря в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе 7—8 декабря 2023 года состоится юбилейный форум «Территория бизнеса — территория жизни». Об участии в мероприятии заявили более 250 предпринимателей.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что на площадке форума пройдут презентации бизнес-проектов финалистов, выставка франшиз со всей России, а также продукции и услуг предпринимателей Ямала.

Также состоятся мастер-классы и пленарные сессии с участием федеральных спикеров и представителей власти.

Ранее сообщалось, что общероссийский муниципальный правовой форум пройдёт 24 ноября в Оренбургской области.