Общероссийский муниципальный правовой форум пройдёт 24 ноября в Оренбургской области

Общероссийский муниципальный правовой форум состоится 24 ноября в Оренбургской области. Среди спикеров — представители администрации президента России, Госдумы и Совфеда, Минюста, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Об этом сообщает RIA56.

Также ожидаются представители Конгресса муниципальных образований и учёные ведущих вузов России.

Общероссийские муниципальные правовые форумы проходят с 2009 года. Их цель — укрепление связей между регионами, установление конструктивного диалога между муниципальными юристами, выработка правовых решений.

Ранее заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков рассказал о перспективах форума «Нефть и газ Сахалина», который пройдёт в 2024 году.