Общероссийский муниципальный правовой форум пройдёт 24 ноября в Оренбургской области
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Об этом сообщает RIA56.
Также ожидаются представители Конгресса муниципальных образований и учёные ведущих вузов России.
Общероссийские муниципальные правовые форумы проходят с 2009 года. Их цель — укрепление связей между регионами, установление конструктивного диалога между муниципальными юристами, выработка правовых решений.
Ранее заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков рассказал о перспективах форума «Нефть и газ Сахалина», который пройдёт в 2024 году.