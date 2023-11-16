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Общероссийский муниципальный правовой форум пройдёт 24 ноября в Оренбургской области

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Общероссийский муниципальный правовой форум состоится 24 ноября в Оренбургской области. Среди спикеров — представители администрации президента России, Госдумы и Совфеда, Минюста, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Общероссийский муниципальный правовой форум пройдёт 24 ноября в Оренбургской области
  • Gettyimages.ru
  • © YurolaitsAlbert

Об этом сообщает RIA56.

Также ожидаются представители Конгресса муниципальных образований и учёные ведущих вузов России.

Общероссийские муниципальные правовые форумы проходят с 2009 года. Их цель — укрепление связей между регионами, установление конструктивного диалога между муниципальными юристами, выработка правовых решений.

Ранее заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков рассказал о перспективах форума «Нефть и газ Сахалина», который пройдёт в 2024 году.

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