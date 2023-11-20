RT в Telegram
Подпишись

Специалист Пивень высказался об идее введения биометрии в магазинах

Короткая ссылка
Глава рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень прокомментировал идею ввести биометрию в магазинах.
Специалист Пивень высказался об идее введения биометрии в магазинах
  • Gettyimages.ru
  • © freemixer

«Надо учитывать, что речь пока идёт не об оплате биометрией в магазинах, а о подтверждении личности. Принципиально новых рисков использование биометрии не добавит — как и во всех случаях, ключевым вопросом останется использование собранных данных и безопасность их хранения», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Что касается использования биометрии в деятельности банков, то в случаях, когда применение такой технологии помогает упростить идентификацию личности и позволяет активнее привлекать новых клиентов, это действительно может принести выгоду.

Ранее гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что в следующем году может заработать сервис, благодаря которому алкоголь и табак можно будет покупать без паспорта, подтвердив возраст по биометрии.

Также сообщалось, что проход в метро по биометрии планируется внедрять в 2024 году в шести городах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить