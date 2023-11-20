Специалист Пивень высказался об идее введения биометрии в магазинах

Глава рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень прокомментировал идею ввести биометрию в магазинах.

«Надо учитывать, что речь пока идёт не об оплате биометрией в магазинах, а о подтверждении личности. Принципиально новых рисков использование биометрии не добавит — как и во всех случаях, ключевым вопросом останется использование собранных данных и безопасность их хранения», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Что касается использования биометрии в деятельности банков, то в случаях, когда применение такой технологии помогает упростить идентификацию личности и позволяет активнее привлекать новых клиентов, это действительно может принести выгоду.

Ранее гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что в следующем году может заработать сервис, благодаря которому алкоголь и табак можно будет покупать без паспорта, подтвердив возраст по биометрии.

Также сообщалось, что проход в метро по биометрии планируется внедрять в 2024 году в шести городах.