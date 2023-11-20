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МВД России экстрадировало в Македонию грабившего банки украинца

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Украинца, укравшего в составе банды в Северной Македонии ценностей на 15 млн рублей в 2017 году, экстрадировали из России.

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк, пишет МВД МЕДИА.

«Из России в Республику Северная Македония экстрадирован гражданин Украины Вячеслав Шеремет. Он разыскивался в связи с обвинением в краже в особо крупном размере и участии в преступном сообществе», — сообщила она. 

Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к властям Азербайджана с просьбой об экстрадиции Турала Мамедова, разыскиваемого по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге летом и осенью 2023 года. Власти республики это обращение удовлетворили.

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