МВД России экстрадировало в Македонию грабившего банки украинца

Украинца, укравшего в составе банды в Северной Македонии ценностей на 15 млн рублей в 2017 году, экстрадировали из России.

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк, пишет МВД МЕДИА.

«Из России в Республику Северная Македония экстрадирован гражданин Украины Вячеслав Шеремет. Он разыскивался в связи с обвинением в краже в особо крупном размере и участии в преступном сообществе», — сообщила она.

Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к властям Азербайджана с просьбой об экстрадиции Турала Мамедова, разыскиваемого по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге летом и осенью 2023 года. Власти республики это обращение удовлетворили.