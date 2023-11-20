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Терапевт Гомова: нельзя бросать курс приёма антибиотиков

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Главный терапевт Тульской области Татьяна Гомова рассказала, что не стоит бросать назначенный курс приёма антибиотиков.
Терапевт Гомова: нельзя бросать курс приёма антибиотиков
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

«Неполное лечение может стать одной из причин развития резистентности, то есть устойчивости бактерий к антибиотикам. Если симптомы уходят, это верный признак, что лечение направлено в верное русло и заканчивать курс лекарств необходимо обязательно», — цитирует врача Тульская служба новостей.

Как отметила Гомова, такие препараты успешно борются с тяжёлыми бактериальными инфекциями, с которыми иммунная система сама справиться не может. Среди них — пневмония, пиелонефрит, ангина.

По словам эксперта, решение о приёме антибиотиков должен принимать только врач.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.

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