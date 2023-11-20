Терапевт Гомова: нельзя бросать курс приёма антибиотиков

Главный терапевт Тульской области Татьяна Гомова рассказала, что не стоит бросать назначенный курс приёма антибиотиков.

«Неполное лечение может стать одной из причин развития резистентности, то есть устойчивости бактерий к антибиотикам. Если симптомы уходят, это верный признак, что лечение направлено в верное русло и заканчивать курс лекарств необходимо обязательно», — цитирует врача Тульская служба новостей.

Как отметила Гомова, такие препараты успешно борются с тяжёлыми бактериальными инфекциями, с которыми иммунная система сама справиться не может. Среди них — пневмония, пиелонефрит, ангина.

По словам эксперта, решение о приёме антибиотиков должен принимать только врач.

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