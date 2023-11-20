Специалист Ханнанова спрогнозировала сохранение текущей активности на рынке недвижимости

Директор по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова дала прогноз по ситуации на рынке недвижимости на конец 2023 года.

«В преддверии Нового года мы прогнозируем сохранение текущей активности на рынке, если не произойдёт увеличение первоначального взноса по госпрограммам. Застройщики заявят новые акции и спецпредложения», — цитирует эксперта Life.ru.

Как считает Ханнанова, покупатели продолжат инвестировать в недвижимость как для улучшения жилищных условий, так и для сохранения средств.

«Два года — средний цикл реализации проектов в отрасли. К 2025 году регулятор прогнозирует значительное снижение ключевой ставки, что приведёт к выравниванию ипотечных ставок на первичном и вторичном рынках жилья и повышению ликвидности купленных сегодня квартир», — добавила эксперт.

Ранее руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина заявила, что при выборе квартиры в строящемся доме прежде всего нужно обращать внимание на локацию.