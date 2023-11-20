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Специалист Ханнанова спрогнозировала сохранение текущей активности на рынке недвижимости

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Директор по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова дала прогноз по ситуации на рынке недвижимости на конец 2023 года.
Специалист Ханнанова спрогнозировала сохранение текущей активности на рынке недвижимости
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В преддверии Нового года мы прогнозируем сохранение текущей активности на рынке, если не произойдёт увеличение первоначального взноса по госпрограммам. Застройщики заявят новые акции и спецпредложения», — цитирует эксперта Life.ru.

Как считает Ханнанова, покупатели продолжат инвестировать в недвижимость как для улучшения жилищных условий, так и для сохранения средств.

«Два года — средний цикл реализации проектов в отрасли. К 2025 году регулятор прогнозирует значительное снижение ключевой ставки, что приведёт к выравниванию ипотечных ставок на первичном и вторичном рынках жилья и повышению ликвидности купленных сегодня квартир», — добавила эксперт.

Ранее руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина заявила, что при выборе квартиры в строящемся доме прежде всего нужно обращать внимание на локацию.

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