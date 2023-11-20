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Автобус насмерть сбил пешехода в Челябинске

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Автобус в Челябинске насмерть сбил человека вне пешеходного перехода.
Автобус насмерть сбил пешехода в Челябинске
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД.

Инцидент произошёл днём 20 ноября на улице Братьев Кашириных.

«По предварительным данным, водитель женщина 1986 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ (маршрут 71), совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — сказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В настоящее обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли в результате ДТП с грузовиком в Саратовской области.

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