Заммэра Москвы Бочкарёв рассказал о ходе работ на станции метро «Тютчевская»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе работ на строящейся станции метро «Тютчевская».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Строителям предстоит установить на предварительно смонтированные подсистемы алюминиевые панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта Фёдора Тютчева», — сказал Бочкарёв.

Также он отметил, что архитектурные работы осуществляются не только внутри станции, но и снаружи. Общая площадь архитектурно-отделочных работ составила более 60 тыс. кв. м.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро превышает 75%.