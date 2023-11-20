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Заммэра Москвы Бочкарёв рассказал о ходе работ на станции метро «Тютчевская»

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе работ на строящейся станции метро «Тютчевская».
Заммэра Москвы Бочкарёв рассказал о ходе работ на станции метро «Тютчевская»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Строителям предстоит установить на предварительно смонтированные подсистемы алюминиевые панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта Фёдора Тютчева», — сказал Бочкарёв.

Также он отметил, что архитектурные работы осуществляются не только внутри станции, но и снаружи. Общая площадь архитектурно-отделочных работ составила более 60 тыс. кв. м.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро превышает 75%.

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