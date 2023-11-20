Минпромторг: выпуск автомобилей в России за январь — октябрь вырос на 10%
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Как он заявил на парламентских слушаниях о господдержке автопрома в Совете Федерации, российская промышленность вышла на позитивную динамику.
«По итогам января — октября, это за десять месяцев этого года, было произведено более 567 тыс. автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели десяти месяцев прошлого года», — цитирует его ТАСС.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице объёмы промышленного производства выросли на 12,2% за восемь месяцев этого года.