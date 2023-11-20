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Минпромторг: выпуск автомобилей в России за январь — октябрь вырос на 10%

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Заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов заявил, что производство автомобилей в стране в январе — октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 567 тыс. штук.
Минпромторг: выпуск автомобилей в России за январь — октябрь вырос на 10%
  • Gettyimages.ru
  • © Romilly Lockyer

Как он заявил на парламентских слушаниях о господдержке автопрома в Совете Федерации, российская промышленность вышла на позитивную динамику.

«По итогам января — октября, это за десять месяцев этого года, было произведено более 567 тыс. автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели десяти месяцев прошлого года», — цитирует его ТАСС.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице объёмы промышленного производства выросли на 12,2% за восемь месяцев этого года.

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