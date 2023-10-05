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В Москве объём промпроизводства вырос на 12% в текущем году

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице объёмы промышленного производства выросли на 12,2% за восемь месяцев этого года.
В Москве объём промпроизводства вырос на 12% в текущем году

Об этом информирует НСН.

По его словам, в период с января по август столичные предприятия нарастили выпуск одежды, лекарств и деталей для автомобилей.

«При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%», — уточнил вице-мэр.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.

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