В Москве объём промпроизводства вырос на 12% в текущем году
Об этом информирует НСН.
По его словам, в период с января по август столичные предприятия нарастили выпуск одежды, лекарств и деталей для автомобилей.
«При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%», — уточнил вице-мэр.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.