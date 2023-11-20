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В Москве начнут реализацию 19 проектов КРТ в 2024 году

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Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в 2024 году в столице начнут подготавливать площадки к строительству в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве начнут реализацию 19 проектов КРТ в 2024 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил чиновник, объём вложенных средств составит свыше 280 млрд рублей.

Земельные участки под КРТ расположены в десяти городских округах, общей площадью более 155 га.

По итогам реализации проектов построят более 543,5 тыс. кв. м новых производств, свыше 850 кв. м общественно-деловой и соцнедвижимости, в том числе детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, филиалы банков, магазины, кафе и рестораны.

Кроме того, появится свыше 28 тыс. новых рабочих мест, отметил Гаман.

Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили решение о реорганизации шести участков в Некрасовке.

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