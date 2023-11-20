Власти Москвы утвердили решение о реорганизации шести участков в Некрасовке
Об этом информирует НСН.
«Согласно проекту решения здесь планируется построить более 608 тыс. кв. м недвижимости», — уточнил вице-мэр.
По его словам, всего в развитие участков инвестируют 62 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект для Москвы составит более 1,5 млрд рублей.
Благодаря реализации проекта в Некрасовке появится более 3 тыс. новых рабочих мест, добавил Ефимов.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.