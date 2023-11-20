В Подмосковье 1,3 млрд рублей направят на организацию детского отдыха
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Об этом информирует телеканал «360».
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что в регионе функционирует более 100 стационарных детских лагерей и пять палаточных.
Ежегодно регион предоставляет бесплатные путёвки в лагеря детям из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и инвалидам.
Кроме того, минувшим летом в лагере «Литвиново» был организован бесплатный отдых для 3 тыс. детей участников СВО.
Ранее сообщалось, что в Хабаровский край на осенние каникулы приехали 100 школьников из Донецкой Народной Республики.