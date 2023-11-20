Психолог Бакумова отметила важность безусловной любви к ребёнку
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Безусловная любовь подразумевает принятие ребёнка таким, какой он есть, со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками, в любой жизненной ситуации, объяснила Бакумова в разговоре с РИАМО.
При этом следует избегать вседозволенности. В семье должны быть установлены чёткие границы и правила для всех членов семьи, отметила специалист.
«В такой связке безусловная любовь становится фундаментом доверительных и надёжных взаимоотношений с детьми. И на базе этого фундамента растёт здоровая, цельная и счастливая личность», — добавила психолог.
Ранее руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в разговоре с газетой «Известия» рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.