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Психолог Бакумова отметила важность безусловной любви к ребёнку

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Психолог, специалист по детско-родительским отношениям Оксана Бакумова выразила мнение, что безусловная родительская любовь является залогом того, что ребёнок будет расти счастливым.
Психолог Бакумова отметила важность безусловной любви к ребёнку
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Безусловная любовь подразумевает принятие ребёнка таким, какой он есть, со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками, в любой жизненной ситуации, объяснила Бакумова в разговоре с РИАМО.

При этом следует избегать вседозволенности. В семье должны быть установлены чёткие границы и правила для всех членов семьи, отметила специалист.

«В такой связке безусловная любовь становится фундаментом доверительных и надёжных взаимоотношений с детьми. И на базе этого фундамента растёт здоровая, цельная и счастливая личность», — добавила психолог.

Ранее руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в разговоре с газетой «Известия» рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.

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