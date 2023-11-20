Психолог Бакумова отметила важность безусловной любви к ребёнку

Психолог, специалист по детско-родительским отношениям Оксана Бакумова выразила мнение, что безусловная родительская любовь является залогом того, что ребёнок будет расти счастливым.

Безусловная любовь подразумевает принятие ребёнка таким, какой он есть, со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками, в любой жизненной ситуации, объяснила Бакумова в разговоре с РИАМО.

При этом следует избегать вседозволенности. В семье должны быть установлены чёткие границы и правила для всех членов семьи, отметила специалист.

«В такой связке безусловная любовь становится фундаментом доверительных и надёжных взаимоотношений с детьми. И на базе этого фундамента растёт здоровая, цельная и счастливая личность», — добавила психолог.

Ранее руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в разговоре с газетой «Известия» рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.