СК возбудил дело в Кузбассе после падения вывески на женщину в Новокузнецке

В пресс-службе СУ СК по Кемеровской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту падения вывески на женщину в Новокузнецке.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, по факту произошедшего была проведена доследственная проверка.

По итогам её проведения возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее в Новокузнецке женщину придавило сорвавшейся из-за ураганного ветра рекламной вывеской, она была госпитализирована.

Позднее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что пострадавшая от падения вывески находится в реанимации.