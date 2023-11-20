Пострадавшая от падения вывески жительница Новокузнецка находится в реанимации

Жительница Новокузнецка Кемеровской области, получившая травму в результате падения на неё вывески с торгового центра, находится в реанимации. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 19 ноября: из-за сильного ветра вывеска с торгового центра упала на находившуюся под ней женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

«По пострадавшим ситуация на особом контроле: в реанимации женщина, которая пострадала у «Сити-Молла», сегодня будет операция», — написал глава города в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от ураганного ветра в Новокузнецке достигло шести человек. Состояние пятерых из них врачи оценили как стабильное.