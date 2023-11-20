В Москве арестовали обвиняемого по делу об осквернении символов воинской славы

Дорогомиловский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, которого обвиняют в осквернении символов воинской славы России.

Об этом сообщили в столичном СК.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины по факту осквернения в Москве символов воинской славы России.

По данным следствия, 18 ноября мужчина на площади Победы в состоянии алкогольного опьянения, используя заранее приготовленную пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, разбросав венки, расположенные возле подножия Вечного огня, вылил жидкость на пламя Вечного огня, пытаясь его затушить.