В Реже школьник ударил по лицу девушку с инвалидностью

В Свердловской области в городе Реж школьник ударил по лицу несовершеннолетнюю девушку с инвалидностью. Инцидент произошёл вечером 19 ноября возле торгового центра на улице Ленина. Всё происходящее другие подростки снимали на видео.

Как стало известно RT, у пострадавшей девушки проблемы с психическим здоровьем, у неё есть группа инвалидности.

По словам её знакомых, она часто становится объектом нападок в городе, над ней постоянно издеваются, но девушка боится писать заявление, потому что полагает, тогда с ней все перестанут общаться.

Официальный представитель Свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал RT, что участники конфликта — из одной компании местной молодёжи, их личности установлены.

Между тем ни от одной из сторон инцидента заявление в территориальные правоохранительные органы не поступало.

Как стало известно, парень и девушка учатся в 9-м классе, но в разных школах.

Также Горелых отметил, что сотрудники полиции города Реж намерены организовать и провести комплекс профилактических мероприятий в школе, где учится ударивший девушку парень. В ходе них разъяснят нормы поведения в обществе и расскажут об ответственности, предусмотренной законодательством за различные правонарушения.