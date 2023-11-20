В Реже школьник ударил по лицу девушку с инвалидностью
- РИА Новости
Как стало известно RT, у пострадавшей девушки проблемы с психическим здоровьем, у неё есть группа инвалидности.
По словам её знакомых, она часто становится объектом нападок в городе, над ней постоянно издеваются, но девушка боится писать заявление, потому что полагает, тогда с ней все перестанут общаться.
Официальный представитель Свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал RT, что участники конфликта — из одной компании местной молодёжи, их личности установлены.
Между тем ни от одной из сторон инцидента заявление в территориальные правоохранительные органы не поступало.
Как стало известно, парень и девушка учатся в 9-м классе, но в разных школах.
Также Горелых отметил, что сотрудники полиции города Реж намерены организовать и провести комплекс профилактических мероприятий в школе, где учится ударивший девушку парень. В ходе них разъяснят нормы поведения в обществе и расскажут об ответственности, предусмотренной законодательством за различные правонарушения.