Политолог поддержал идею ввести дополнительную неделю отпуска для мобилизованных
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«Перед мобилизованными россиянами стоит непростая и очень важная задача — Родину защищать. Поэтому каждый лишний день, проведённый с семьёй и детьми в свой отпуск, добавляет моральных и душевных сил для дальнейшей службы», — считает он.
Кроме того, по словам политолога, для несовершеннолетних важно проводить больше времени с родителями.
«Дети впитывают советы и наставления родителей как губки, и потом долго живут этими моментами, хранят их в своём сердце. Поэтому, конечно, я поддерживаю предложение парламентария», — заключил он.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести дополнительную неделю отпуска для имеющих детей мобилизованных.