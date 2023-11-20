Политолог поддержал идею ввести дополнительную неделю отпуска для мобилизованных

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева увеличить до 35 дней годовой отпуск для мобилизованных, имеющих на иждивении детей.

«Перед мобилизованными россиянами стоит непростая и очень важная задача — Родину защищать. Поэтому каждый лишний день, проведённый с семьёй и детьми в свой отпуск, добавляет моральных и душевных сил для дальнейшей службы», — считает он.

Кроме того, по словам политолога, для несовершеннолетних важно проводить больше времени с родителями.

«Дети впитывают советы и наставления родителей как губки, и потом долго живут этими моментами, хранят их в своём сердце. Поэтому, конечно, я поддерживаю предложение парламентария», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести дополнительную неделю отпуска для имеющих детей мобилизованных.