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Политолог поддержал идею ввести дополнительную неделю отпуска для мобилизованных

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева увеличить до 35 дней годовой отпуск для мобилизованных, имеющих на иждивении детей.
Политолог поддержал идею ввести дополнительную неделю отпуска для мобилизованных
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Перед мобилизованными россиянами стоит непростая и очень важная задача — Родину защищать. Поэтому каждый лишний день, проведённый с семьёй и детьми в свой отпуск, добавляет моральных и душевных сил для дальнейшей службы», — считает он.

Кроме того, по словам политолога, для несовершеннолетних важно проводить больше времени с родителями.

«Дети впитывают советы и наставления родителей как губки, и потом долго живут этими моментами, хранят их в своём сердце. Поэтому, конечно, я поддерживаю предложение парламентария», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести дополнительную неделю отпуска для имеющих детей мобилизованных.

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