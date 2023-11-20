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Почти 70% россиян доверяют специалистам выполнять разводку электрики

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Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, какие виды ремонтных работ чаще всего доверяют квалифицированным специалистам.
Почти 70% россиян доверяют специалистам выполнять разводку электрики
  • Gettyimages.ru
  • © LukaTDB

Так, большинство респондентов (69%) доверяют специалистам выполнять разводку электрики, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Ремонт со СберУслугами» и компании «СберСтрахование».

Ещё 63% обращаются к квалифицированным сотрудникам, если нужно провести работу с инженерными коммуникациями, 60% — если требуется установка окон и дверей, 48% — перепланировка квартиры, 42% — укладка плитки, 32% — штукатурно-малярные работы.

Также в перечне работ, требующих участия профессионалов, укладка напольного покрытия (28%), установка бытовой техники (25%), поклейка обоев и покраска стен (16%), сборка и установка мебели (16%).

В том, что любым ремонтом должны заниматься профессионалы, уверены 23% опрошенных.

Ранее директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова посоветовала составить план, прежде чем начинать ремонт в квартире. Это поможет сэкономить силы и деньги.

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