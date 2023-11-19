Три человека погибли, 18 пострадали из-за урагана в Кузбассе

В Кузбассе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности: погибли три человека, ещё 18 пострадали, заявили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на начальника регионального управления МЧС России Алексея Шульгина.

«Более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель. Погибло три человека, 18 пострадали, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка наблюдается на юге региона, где частично отсутствует энергоснабжение.

Ранее сообщалось, что Сухобузимская больница осталась без крыши из-за ураганного ветра в Красноярском крае.

Также стало известно, что сухогруз сел на мель и разломился пополам из-за шторма у берегов Турции.