ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области
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«Насчитали 13 прилётов. Никто из жителей не пострадал. Повреждено порядка десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы», — заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что регионы Центрального федерального округа в связи с обострением угроз усилили противовоздушную оборону.
До этого Старовойт заявлял, что ВСУ обстреляли реактивными снарядами Суджанский район региона.