ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области

Украинские войска открыли огонь по селу Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

«Насчитали 13 прилётов. Никто из жителей не пострадал. Повреждено порядка десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы», — заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что регионы Центрального федерального округа в связи с обострением угроз усилили противовоздушную оборону.

До этого Старовойт заявлял, что ВСУ обстреляли реактивными снарядами Суджанский район региона.