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ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области

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Украинские войска открыли огонь по селу Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.
ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Насчитали 13 прилётов. Никто из жителей не пострадал. Повреждено порядка десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы», — заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что регионы Центрального федерального округа в связи с обострением угроз усилили противовоздушную оборону.

До этого Старовойт заявлял, что ВСУ обстреляли реактивными снарядами Суджанский район региона.

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