Собянин заявил, что Medtech.Лекторий признали самым популярным в России

Столичный Medtech.Лекторий признали самым популярным и массовым в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на данные мэра Москвы Сергея Собянина.

Он подчеркнул, что пространство создавалось для быстрого внедрения новейших разработок в клиническую практику.

Отмечается, что выступления в лектории прослушали около 1 тыс. человек очно и 2,5 млн пользователей онлайн.

Ранее Собянин заявил, что Москва является первой среди столиц мира по доступности и разнообразию музейных экспозиций и седьмой среди 156 мегаполисов в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023.