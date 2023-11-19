RT в Telegram
Подпишись

Собянин заявил, что Medtech.Лекторий признали самым популярным в России

Короткая ссылка
Столичный Medtech.Лекторий признали самым популярным и массовым в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин заявил, что Medtech.Лекторий признали самым популярным в России

Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на данные мэра Москвы Сергея Собянина.

Он подчеркнул, что пространство создавалось для быстрого внедрения новейших разработок в клиническую практику.

Отмечается, что выступления в лектории прослушали около 1 тыс. человек очно и 2,5 млн пользователей онлайн.

Ранее Собянин заявил, что Москва является первой среди столиц мира по доступности и разнообразию музейных экспозиций и седьмой среди 156 мегаполисов в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить