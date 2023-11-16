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Москва возглавила международный рейтинг по доступности музейных экспозиций

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Мэр Сергей Собянин заявил, что Москва является первой среди столиц мира по доступности и разнообразию музейных экспозиций и седьмой среди 156 мегаполисов в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023.
Москва возглавила международный рейтинг по доступности музейных экспозиций
  • АГН «Москва»
  • © Кузьмичёнок Василий

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В столице функционируют свыше 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год в городе проходит 14 тыс. мероприятий и 1300 выставок.

«В общем зачёте Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21-е место», — отметил Собянин.

Мегаполисы сравниваются по 29 ключевым показателям, в их числе деловая активность, развитие человеческого капитала, культурный опыт и др.

Ранее режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов России, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в беседе с НСН заявил, что главными темами МРКФ в этом году стали русская культура и русский мир в целом.

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