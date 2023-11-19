RT в Telegram
Подпишись

В Москве 14-летнего подростка ранили ножом

Короткая ссылка
На юго-востоке Москвы 18-летний молодой человек в ходе разногласий нанёс 14-летнему подростку удар ножом в область бедра.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Москве.

«Подросток госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент совершения преступления подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки.

Ранее в Верхней Пышме мужчины с битами набросились на подростков.

Также суд арестовал жителя Челябинска, с ножом напавшего на сожительницу в магазине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить