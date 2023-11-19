В Москве 14-летнего подростка ранили ножом

На юго-востоке Москвы 18-летний молодой человек в ходе разногласий нанёс 14-летнему подростку удар ножом в область бедра.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Москве.

«Подросток госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент совершения преступления подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки.

Ранее в Верхней Пышме мужчины с битами набросились на подростков.

Также суд арестовал жителя Челябинска, с ножом напавшего на сожительницу в магазине.