В Верхней Пышме мужчины с битами набросились на подростков

Толпа мужчин напала с битами на четырёх подростков в Верхней Пышме Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU.

Как рассказала мама пострадавшего 14-летнего мальчика, четыре друга шли по улице Кривоусова, когда компания из 13 мужчин в нетрезвом состоянии бегала по улице с битами руках.

Они подбежали к подросткам и стали бить их битами. Разогнать потасовку помог случайный прохожий.

Двое ребят получили удары по голове, третий — в живот, четвёртый не получил травм. Их родители обратились в полицию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых подтвердил факт происшествия.

По его словам, подросткам не причинены тяжкие травмы. Госпитализация им не потребовалась.

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