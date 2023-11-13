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В Верхней Пышме мужчины с битами набросились на подростков

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Толпа мужчин напала с битами на четырёх подростков в Верхней Пышме Свердловской области.
В Верхней Пышме мужчины с битами набросились на подростков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Как рассказала мама пострадавшего 14-летнего мальчика, четыре друга шли по улице Кривоусова, когда компания из 13 мужчин в нетрезвом состоянии бегала по улице с битами руках.

Они подбежали к подросткам и стали бить их битами. Разогнать потасовку помог случайный прохожий.

Двое ребят получили удары по голове, третий — в живот, четвёртый не получил травм. Их родители обратились в полицию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых подтвердил факт происшествия.

По его словам, подросткам не причинены тяжкие травмы. Госпитализация им не потребовалась.

10 ноября суд арестовал жителя Челябинска, который в состоянии опьянения с ножом напал на сожительницу в магазине.

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