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Гендиректор Wildberries Бакальчук высказалась против позднего начала карьеры

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Гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что не поддерживает навязывание девушкам идеи создания семьи до получения образования и построения карьеры.

Об этом она сказала в ходе бизнес-форума «Поколение», её слова приводит газета «Ведомости».

«Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях — хорошо, но навязывать стереотип, что она должна это делать, неверно», — подчеркнула Бакальчук.

Она добавила, что в первую очередь девушкам необходимо понять, каким образом они смогут совмещать карьеру и семью.

Как отметила Бакальчук, современная платформенная экономика предоставляет женщинам возможность не выбирать между построением карьеры и семьи, а сочетать удалённую работу и заботу о детях.

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