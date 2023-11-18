Гендиректор Wildberries Бакальчук высказалась против позднего начала карьеры
Об этом она сказала в ходе бизнес-форума «Поколение», её слова приводит газета «Ведомости».
«Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях — хорошо, но навязывать стереотип, что она должна это делать, неверно», — подчеркнула Бакальчук.
Она добавила, что в первую очередь девушкам необходимо понять, каким образом они смогут совмещать карьеру и семью.
Как отметила Бакальчук, современная платформенная экономика предоставляет женщинам возможность не выбирать между построением карьеры и семьи, а сочетать удалённую работу и заботу о детях.