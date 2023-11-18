В Москве студентку отправили под домашний арест по делу об оправдании терроризма

Хорошёвский районный суд Москвы отправил студентку под домашний арест по делу об оправдании терроризма.

Об этом информирует пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

«Районный суд города Москвы избрал меру пресечения обвиняемой по статье об оправдании терроризма», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девушке назначен домашний арест до 16 января 2024 года.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на суд, речь идёт о студентке первого курса Московского городского психолого-педагогического университета.

Поводом для возбуждения дела, как утверждается, стал пост в Telegram-канале девушки, посвящённый взрыву на Крымском мосту.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что сегодняшнее время требует жёстких мер в отношении тех, кто распространяет клевету о Вооружённых силах России.