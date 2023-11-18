В Москве студентку отправили под домашний арест по делу об оправдании терроризма
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Об этом информирует пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
«Районный суд города Москвы избрал меру пресечения обвиняемой по статье об оправдании терроризма», — говорится в сообщении.
Уточняется, что девушке назначен домашний арест до 16 января 2024 года.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на суд, речь идёт о студентке первого курса Московского городского психолого-педагогического университета.
Поводом для возбуждения дела, как утверждается, стал пост в Telegram-канале девушки, посвящённый взрыву на Крымском мосту.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что сегодняшнее время требует жёстких мер в отношении тех, кто распространяет клевету о Вооружённых силах России.