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В Москве студентку отправили под домашний арест по делу об оправдании терроризма

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Хорошёвский районный суд Москвы отправил студентку под домашний арест по делу об оправдании терроризма.
В Москве студентку отправили под домашний арест по делу об оправдании терроризма
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом информирует пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

«Районный суд города Москвы избрал меру пресечения обвиняемой по статье об оправдании терроризма», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девушке назначен домашний арест до 16 января 2024 года.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на суд, речь идёт о студентке первого курса Московского городского психолого-педагогического университета.

Поводом для возбуждения дела, как утверждается, стал пост в Telegram-канале девушки, посвящённый взрыву на Крымском мосту.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что сегодняшнее время требует жёстких мер в отношении тех, кто распространяет клевету о Вооружённых силах России.

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