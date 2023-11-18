В Москве стартовал Гранд-финал международного кибертурнира «Битва за науку»

В Москве на ВДНХ 18 ноября стартовали финальные игры крупнейшего Международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку — 2023», организованного при грантовой поддержке Минобрнауки России.

Отмечается, что в режиме реального времени на выставке-форуме «Россия» профессиональные игроки из разных российских вузов сразятся в дисциплинах DOTA 2 и «Мир танков».

«Гранд-финалу предшествовал ряд научно-практических конференций на базе крупнейших университетов страны, а также научно-практических семинаров с участием киберспортивных клубов в различных регионах России», — рассказали организаторы мероприятия.

Во время торжественного открытия к финалистам, очным и онлайн-болельщикам обратились заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, руководитель службы образовательных проектов, руководитель Школы RT Анна Ковтунова, а также российский шахматист, гроссмейстер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Карякин.

По заявлению организаторов, суммарно очными и онлайн-участниками всех мероприятий в рамках Международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку — 2023» стали более 700 тыс. человек.

Ранее руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал о процессе создания пяти виртуальных персонажей и талисмана турнира, которые были представлены на международной выставке-форуме «Россия».