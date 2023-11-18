В комплексе в Подмосковье состоялся II Кубок президента ОАЭ по конкуру
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Отмечается, что турнир прошёл при личной поддержке президента ОАЭ Мухаммада Аль Нахайяна.
Турнир стал доброй традицией, символизирующей дружбу между Россией и ОАЭ и способствующей популяризации конного спорта в обеих странах.
Идея проведения турнира принадлежит послу ОАЭ в России Мухаммеду Ахмеду Аль-Джаберу, который обратился к участникам и зрителям перед началом проведения соревнований, похвалив подготовку спортсменов и пожелав им удачи.
В сентябре в Центре национальных конных традиций на ВДНХ состоялись соревнования по конкуру.