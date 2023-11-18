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В комплексе в Подмосковье состоялся II Кубок президента ОАЭ по конкуру

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В конноспортивном комплексе в Московской области с 16 по 18 ноября состоялся II Кубок президента Объединённых Арабских Эмиратов по конкуру.
В комплексе в Подмосковье состоялся II Кубок президента ОАЭ по конкуру
  • © RT

Отмечается, что турнир прошёл при личной поддержке президента ОАЭ Мухаммада Аль Нахайяна.

Турнир стал доброй традицией, символизирующей дружбу между Россией и ОАЭ и способствующей популяризации конного спорта в обеих странах.

Идея проведения турнира принадлежит послу ОАЭ в России Мухаммеду Ахмеду Аль-Джаберу, который обратился к участникам и зрителям перед началом проведения соревнований, похвалив подготовку спортсменов и пожелав им удачи.

В сентябре в Центре национальных конных традиций на ВДНХ состоялись соревнования по конкуру.

 

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