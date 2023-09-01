На ВДНХ 2 и 3 сентября пройдут турниры по конкуру

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ 2 и 3 сентября состоятся соревнования по конкуру.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Так, 2 сентября пройдут соревнования «Спасская башня» между юными всадниками на лошадях в холке до 150 см.

Финал турнира «Золотой пьедестал» для всадников на лошадях будённовской и донской пород пройдёт 3 сентября.

Ранее сообщалось, что Комитет ветеринарии Москвы организовал праздник для хозяев домашних животных «Мой питомец и я». Акция пройдёт в Екатерининском и Бабушкинском парках, а также в парке «Фили» 2 сентября.