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Под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту

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Гидротоннель в 7 км пробурили под Ай-Петри для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны Крымских гор.
Под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту
  • РИА Новости

Об этом заявил замгендиректора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

По его словам, в существующем с южной стороны тоннеле, длина которого 1 540 м, сделана приёмная камера под проходческий щит размером чуть больше самого щита.

«Пройдя 5 646 м, мы вышли в эту камеру, произошла смычка... Физически тоннель готов», — цитирует его РИА Новости.

15 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что связи между Донецкой Народной Республикой и Крымом налажены по всем направлениям.

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