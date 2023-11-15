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Пушилин: связи между ДНР и Крымом наладили по всем направлениям

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Связи между Донецкой Народной Республикой и Крымом налажены по всем направлениям, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сейчас между республиками налажены торговые связи, сотрудничество между предприятиями, на полках наших магазинов лежат крымские товары», — сказал Пушилин.

По его словам, налажено взаимодействие на всех уровнях.

Кроме того, глава ДНР отметил, что Крым помогал республике на протяжении многих лет, когда она ещё была не признана.

Ранее сообщалось о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

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